Общество

Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным и правительством предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ.

«Оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, — для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть», — приводит её цитату РИА Новости.

По ее словам, запасов отечественных тестов достаточно, а лаборатории оснащены необходимым оборудованием.

l«Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же, как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей», — указала Анна Попова.

Глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании с президентом уточнил, что в России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем на грипп.

Мурашко добавил, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%, из числа заболевших высокий процент — дети школьного возраста. Основная доля заболевших приходится на H1N1, наиболее тяжело болезнь протекает у беременных женщин, людей с диабетом и лиц старше 60 лет.

Попова подчеркнула, что из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и 12 662 классах.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что заболеваемость COVID-19 в России невысокая, но вызывает обеспокоенность — рост идет четвертую неделю и будет продолжаться. При этом болезнь более чем в 90%случаев протекает как ОРВИ.

На начало декабря Роспотребнадзор выявил грипп H1N1 в 74 российских регионах.