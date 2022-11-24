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Вслед за Жириновским ушел из жизни его близкий соратник

Бывший депутат Государственной Думы от ЛДПР Михаил Мусатов умер на 73-м году жизни. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу партии.

Экс-парламентарий скончался в ночь с 12 на 13 декабря после долгой и продолжительной болезни. Похороны экс-депутата пройдут в воскресенье, 18 декабря.

Как отмечает «Лента.ру», Мусатов стоял у истоков Либерально-демократической партии России. В начале 1990-х он возглавлял Московское отделение политической организации, а затем стал депутатом Госдумы (со II по V созывы). Кроме того, Мусатов был близким соратником основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

«Символично и вдвойне печально, что они ушли из жизни в один год. Вместе начинали с крошечной трибуны для митингов и в один год завершили свой путь», — добавили в пресс-службе ЛДПР.