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Минтранс снизит сборы за обслуживание самолетов в регионах

Минтранс подготовил приказ о снижении аэронавигационных и аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов в российских регионах. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Зверев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Мы обсудили [приказ] с бизнесом, сейчас он обсуждается <...> в принципе со всеми регионами в рамках Сибирского и Дальневосточного федерального округов», - цитирует его РБК. Так Зверев ответил на призыв главы Якутии Айсена Николаева (выступил на этом же заседании) применить нулевые ставки в аэропортах республики для развития воздушного транспорта в регионе.

По словам Николаева, сейчас на долю аэропортового обслуживания в стоимости билета на рейсы по республике приходится до 20%, тогда как на московских рейсах - не более 2%. Во многих случаях эти ставки запредельно высоки - в разы, а иногда и в десятки раз выше, чем сборы аэропортов в европейской части России, сказал РБК представитель единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».