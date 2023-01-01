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В Петербурге установлен температурный рекорд для 1 января

В Санкт-Петербурге 1 января был установлен температурный рекорд, пишут «Известия».

«Как и ожидалось, 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой. Уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в +4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2017 году», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Синоптик отметил, что точное значение нового рекорда будет известно в конце дня, когда будут сняты показатели с максимальных термометров.