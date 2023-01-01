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Россиянин утопил малолетнюю дочь в ведре

04.01.2023 22:00|ПсковКомментариев: 1

Житель Перми утопил свою малолетнюю дочь в ведре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

По данным ведомства, 3 января житель Перми, оставшись дома с дочерью 2019 года рождения, с целью убийства утопил ребенка в ведре с водой. Жены и старшей дочери мужчины в это время не было дома.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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