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Между Латвией и Литвой взорвался магистральный газопровод

Взрыв на газопроводе произошел в Пасвальском районе Литвы, на месте происшествия наблюдается открытое пламя высотой до 50 метров, сообщает местный портал LRT со ссылкой на находящихся на месте ЧП правоохранителей.

«Полиции Паневежского округа в 16:57 (17:57 по мск – ред.) сообщили о взрыве газопровода на улице Йонишкеле в пасвальской деревне Виенкиемю. Сотрудники полиции сообщили, что горение открытое, пламя достигает 50 метров в высоту. По предварительным данным, пострадавших нет», – приводит РИА Новости отрывок сообщения LRT.

Местные власти подтвердили факт происшествия. По словам мэра Пасвальского района Гинтаутаса Гегузинскаса, вблизи трассы Пасвалис-Шяуляй взорвался «газопровод под высоким давлением».

«Пламя достигает большой высоты. Рядом нет жилых домов, однако никто не знает, по всем правилам, на каком расстоянии может понадобиться эвакуировать жителей... Специальные службы работают, дорожное движение временно остановлено», – сказал он.