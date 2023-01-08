В России и мире

Подростков задержали в Подмосковье за диверсию на железной дороге

Троих школьников, повредивших железнодорожные пути, задержали в Подмосковье, сообщает УФСБ по Москве и Московской области.

«Пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным силовиков, восьмиклассники познакомились в Telegram с неизвестными, которые за деньги предложили школьникам повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД. После согласия подростки получили инструкции и прибыли в назначенное место. Там молодые люди выполнили поручение и сняли свои действия на камеру.

«Указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по статье 205 УК России "Террористический акт" или статье 281 УК России "Диверсия", за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста», — указывается в пресс-релизе УФСБ.

Силовики также призвали подростков и их родителей не вступать в диалог с людьми, которых используют украинские спецслужбы для диверсий на российских объектах.

Только своевременное информирование органов ФСБ о подобных ситуациях поможет избежать уголовной ответственности, резюмировали в пресс-службе.