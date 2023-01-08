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Россия давно перестала быть страной водки — эксперт

Пиво и пивные напитки по количеству выпиваемого в РФ за год алкоголя занимают основную долю, Россия давно перестала быть страной водки, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

«Мы давно пивная страна, а не водочная, хотя продолжаются эти мифы. У нас за год выпивается не меньше 12 миллиардов литров алкогольной продукции, из них - не меньше 8 миллиардов литров пива и пивной продукции», - приводит слова Дробиз РИА Новости.

Он напомнил, что производство пива стало расти с 1995 года - примерно с этого времени в отрасль стали приходить крупные иностранные компании, которые к 2007 году контролировали примерно 92% этого рынка. «И за 12 лет потребление и производство пива в России выросло в 5,5 раза, до 81 литра на душу населения в 2007-2008 году - это в 3,5 раза больше, чем в советское время, и в 5,5 раза больше, чем в 1994-1995 году», - констатировал эксперт.

Таким образом, 15 лет назад пива и пивных напитков пили в РФ гораздо больше, порядка 81 литра на человека, а затем наступил спад, ставший следствием демографического спада: в этот период, по словам Дробиза, потребителями стали россияне, появившиеся на свет с 1990 по 2002 год, когда рождаемость была примерно в два раза меньше, чем в предыдущие годы.

«Демографический кризис в принципе кончился 2-3 года назад, и падение пивного рынка прекратилось. Но и какой-то тенденции роста потребления пива у нас нет: я бы говорил про стабилизацию рынка, сейчас потребление пива и пивных напитков – порядка 50 литров в год на человека», - добавил он.