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В Испании легализовали зоофилию

Новый закон о защите животных в Испании, предложенный министром по социальным вопросам Испании Ионе Беларра и впоследствии одобренный, вводит штрафы в размере до 200 000 евро для владельцев собак, если она забеременеет, но при этом владелец не зарегистрирован в качестве заводчиков. Также вводятся тюремные сроки от двенадцати до двадцати четырех месяцев за убийство крысы, пробравшейся в дом.

В целом, все наказания за преступления, повлекшие за собой увечья или смерть любого позвоночного животного, ужесточаются, также как и выброс собак из дома. Однако зоофилия, половые отношения с животными, до сих пор считавшиеся уголовным преступлением, перестанут быть таковыми с реформой Уголовного кодекса, одобренной конгрессом 9 февраля, если такой секс не причиняет вреда животным, пишет «Московский комсомолец».

В Испании в 2015 году Конгресс одобрил реформу Уголовного кодекса, чтобы ужесточить наказание за жестокое обращение, выброс и за сексуальную эксплуатацию животных в Испании. Также эта реформа повысила для людей возраст согласия на вступление в половую связь с 13 до 16 лет, криминализовала браки по принуждению и ужесточила наказание за детскую порнографию.

В документах говорилось, что животные не обладают способностью давать согласие, и по этой причине зоофилия стала определяться как новое преступное деяние.

Теперь же в связи с реформой Уголовного кодекса, недавно одобренной Конгрессом, статья 337 удалена, пункт «Преступления против животных» сформулирован следующим образом: «Зоофилия будет наказуема тюремным заключением на срок от трех до восемнадцати месяцев или дисквалификацией на срок от одного до пяти лет за занятие профессией, ремеслом или торговлей, связанных с животными и на владение животными, если это причиняет вред позвоночному животному, то есть ему потребовалось ветеринарное лечение для восстановления его здоровья».

Иными словами, сексуальная эксплуатация животных ликвидируется как самостоятельное преступление. Отныне это будет наказуемо только в том случае, если она нанесло травму животному.