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Школьника арестовали за намерение поджечь военкомат в Тюменской области

Тобольский городской суд на два месяца арестовал 15-летнего жителя Тобольска, который собирался поджечь военкомат, по обвинению в подготовке теракта, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По данным суда, ученик 9 класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района, задержан поздним вечером 23 февраля, когда с коктейлем Молотова и зажигалкой шел в сторону военкомата, уточняет РИА Новости.

«Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта (ч.3 ст.30, ст.205 УК РФ). По решению суда юноша будет находиться под стражей до 22 апреля 2023 года», - следует из сообщения.

Отмечается, что «теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления». Как пояснил источник в правоохранительных органах, юноша 2007 года рождения проявлял в интернете интерес к данной теме, преступление установлено и пресечено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств.