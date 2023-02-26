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Ущерб Сирии от землетрясений оценили более чем в 5 млрд долларов

Землетрясение 6 февраля, затронувшее Турцию и Сирию, нанесло последней ущерб в размере около $5,1 млрд. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка.

Стоимость поврежденной инфраструктуры оценивается примерно в 10% ВВП государства. Ущерб нанесен четырем сирийским регионам (мухафазам), где проживают около 10 млн человек, сообщает РБК.

В отчете говорится, что из-за продолжающихся афтершоков ущерб может увеличиться. В озвученной Всемирным банком сумме 18% приходится на инфраструктуру (транспорт, энергетика и водоснабжение), 48,5% — на повреждения жилых зданий, а 33,5% — на нежилые (медицинские учреждения, школы, дома в частном секторе).

«Потери усугубляются годами разрушений, страданий и лишений, которые народ Сирии переживал в течение последних лет», — заявил директор Всемирного банка по странам Ближнего Востока Жан-Кристоф Карре. Он добавил, что стихийное бедствие приведет к снижению деловой активность и еще больше усугубит перспективы экономического роста Сирии.

6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. Ряд стран предложили пострадавшим помощь в ликвидации последствий, в частности российские спасатели были направлены в оба государства.