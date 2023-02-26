Мужчина погиб из-за обрушения крыши магазина в Ивановской области

Обрушение части кровли магазина произошло в городе Фурманов Ивановской области, погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Фото здесь и далее: Telegram-канал 112
«По системе "112 города Иваново" поступило сообщение о том, что произошло обрушение элемента кровли на человека по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Большая Фурмановская, дом 85», - приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, по по указанному адресу находится магазин. По предварительной версии, обрушение произошло под тяжестью снега.
«Погиб один человек: мужчина (личность устанавливается)», - уточнили в ГУ МЧС.
СУСК по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Прокуратура проведет проверку и даст оценку действиям владельцев здания магазина, а также деятельности органов местного самоуправления.