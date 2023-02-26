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Мужчина погиб из-за обрушения крыши магазина в Ивановской области

Обрушение части кровли магазина произошло в городе Фурманов Ивановской области, погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Фото здесь и далее: Telegram-канал 112

«По системе "112 города Иваново" поступило сообщение о том, что произошло обрушение элемента кровли на человека по адресу: Ивановская область, город Фурманов, улица Большая Фурмановская, дом 85», - приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, по по указанному адресу находится магазин. По предварительной версии, обрушение произошло под тяжестью снега.

«Погиб один человек: мужчина (личность устанавливается)», - уточнили в ГУ МЧС.

СУСК по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Прокуратура проведет проверку и даст оценку действиям владельцев здания магазина, а также деятельности органов местного самоуправления.