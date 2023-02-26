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В России и мире

Искусственный интеллект будет досматривать пассажиров в аэропорту Хельсинки

08.03.2023 21:30|ПсковКомментариев: 0

Центральный аэропорт финской столицы летом 2023 года полностью отменит ограничения на провоз жидкости в ручной клади благодаря новому ультрасовременному оборудованию, сообщает во вторник компания Finavia, управляющая воздушной гаванью.

Ранее сообщалось, что 1 декабря 2021 года открылась обновленная, реконструированная центральная часть аэропорта, где среди прочего было установлено самое современное оборудование в зоне досмотра пассажиров, с помощью искусственного интеллекта изучающее содержимое сумок и не требующее раскрытие ручной клади и емкостей с жидкостью, пишет РИА Новости.

«Год назад мы внедрили в аэропорту Хельсинки передовую технологию, благодаря которой отпала необходимость изымать жидкости и электронику из ручной клади. Эта реформа позволила ускорить прохождение досмотра», – приводится в сообщении цитата руководителя по безопасности Finavia Ари Кумара.

Правила, регулирующие провоз жидкости в ручной клади, действовали в Финляндии с 2006 года. «Мы являемся первопроходцами в развитии системы досмотра, ведь в настоящее время лишь немногие крупные европейские аэропорты и некоторые аэропорты США используют такую новую технологию», – подчеркивает Кумара.

Новые сканеры уже успешно работают, однако полностью старое оборудование будет выведено из эксплуатации к лету текущего года. Данные решения касаются только пассажиров, вылетающих из Хельсинки, и не распространяются на досмотр в транзитной зоне аэропорта, уточняет Finavia.

Теги: #финляндия
Источник: Псковская Лента Новостей
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