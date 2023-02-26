В России и мире

Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотником США над Черным морем

Американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали, сообщило Минобороны.

Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении российской границы, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

«В результате резкого маневрирования в районе 09.30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с дроном. После вылета они благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем.