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Путин поручил представить проект о цифровом удостоверении личности до 1 мая

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД до 1 мая представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа президента РФ, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", вместо документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Срок исполнения – 1 мая 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ РФ Александр Бортников, глава МВД РФ Владимир Колокольцев.