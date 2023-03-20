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Крида и Хованского хотят привлечь к ответственности за незаконную рекламу

Поп-исполнителя Егора Крида, а также блогеров Илью Мэддисона, Юрия Хованского, Андрея (Mellstroy) Бурима и еще 11 блогеров хотят привлечь к уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, наркошопов и других незаконных товаров и услуг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на список, составленный «Лигой безопасного интернета» под руководством Екатерины Мизулиной.

Общественники посвятили проблеме незаконной рекламы круглый стол, на котором призвали отреагировать ФАС, РКН и МВД.

Соответствующие заявления с просьбой принять меры представители «Лиги» также напишут в ведомства на Buster (настоящее имя Вячеслав Леонтьев), Paradeevich (Александр Парадеев), Strogo (Иван Шурпатов), Романа Мокривского и Александра Зубарева.