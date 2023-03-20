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Пожилая женщина погибла в ливневом коллекторе в российском городе

В ливневом коллекторе открытого типа 28 апреля в Ростове обнаружили тело женщины 1942 года рождения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Фото: Следственный комитет России

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти женщины.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ - халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за содержание и эксплуатацию системы водоотведения. На основании собранных доказательств их действиям (бездействию) будет дана надлежащая правовая оценка, уточнили в ведомстве.