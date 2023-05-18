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Воспитатель детского сада и мать ребенка подрались в Свердловской области

В Свердловской области воспитательница детского сада подралась с матерью одной из воспитанниц. Как оказалось, женщина пришла забрать дочь. В этот момент воспитательница попросила ее расписаться в журнале и начала ее оскорблять в ответ на просьбу подождать.

Мать девочки рассказала, что проигнорировала повышенный тон педагога. Воспитательница разозлилась и заявила, что больше не примет ребенка в группу и схватила девочку за руки. Мать пыталась вырвать руку дочери, но та ее не отпускала, пишет RuNews24.

Тогда женщина начала царапать руку воспитательницы, а та в ответ ударила ее по голове. Женщина написала на нее заявление.

Однако педагог рассказала другую версию. По ее словам, мать девочки постоянно провоцирует педагогов, ругается с ними. А в последний раз она отказалась расписываться в журнале о том, что забрала ребенка. Кроме того, девочка, пока мама ругалась, попыталась уйти самостоятельно из садика, а воспитатель ее остановила. Сейчас в деле разбираются правоохранительные органы.