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Правительство РФ ввело новый временный запрет на экспорт бензина и дизеля

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Правительство РФ ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает пресс-служба кабмина.

Власти ввели новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей.

«Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями», - говорится в сообщении.

Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, пишет ТАСС.

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