Канал, посвящённый запрещённому увлечению, вели в соцсетях российские подростки

Транспортная полиция остановила четырёх подростков, ходивших по железной дороге недалеко от Вологды.

Выяснилось, что школьники намеревались снять на камеру, как они запрыгивают на вагоны железнодорожных составов. Поиск эффектных кадров рискованного развлечения был навеян желанием «хайпа в соцсетях», как выразились сами зацеперы.

Изначально сообщения о несовершеннолетних на путях движения поездов поступили в дежурную часть Вологодского ЛО МВД России на транспорте. Разговор вскоре после подтверждения информации продолжался с инспектором по делам несовершеннолетних.

Забыть об источнике адреналина школьникам в возрасте от 13 до 15 лет предстояло на перегоне станций Вологда-1 и Вологда-2.

Склонность к экстремальному занятию нашла отражение в личных соцсетях. Проверка вывела полицейских на канал в мессенджере, где один из задержанных публиковал фотографии, сделанные во время поездок снаружи вагонов.

Помимо стремления к известности в интернете, юные вологжане обосновали тягу к опасности жаждой острых ощущений, пишет Vologda-poisk.ru.

Профилактические беседы оказались не единственными превентивными мерами в отношении подростков. Им родителям придётся выплатить штрафы (от 500 до 5000 рублей) по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей.