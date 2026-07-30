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ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

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Федеральная антимонопольная служба выявила сговор при организации и проведении конкурсов на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ, в том числе при заключении концессионных соглашений по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов.

Общую стоимость контрактов, заключенных с нарушением антимонопольного законодательства, оценили в 14,9 млрд рублей, сообщила ФАС.

В сговоре, по данным службы, участвовали ООО «СК "Гидрокор"» (Петербург), ООО «Республиканский экологический оператор», а также другие хозяйствующие субъекты и органы власти. Соглашение действовало в 2021-2026 годах, пишет «Интерфакс»

«Схема антиконкурентного соглашения включала использование концессионной модели как инструмента обхода требований закона о контрактной системе, финансирование концессионных объектов за счет бюджетных средств без привлечения внебюджетных источников, установление необоснованных барьеров для других участников рынка из-за распределения подрядных обязательств», - пояснили в ведомстве, отметив, что антиконкурентное соглашение создало предпосылки неэффективного расходования бюджетных средств на инфраструктурные проекты. 

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