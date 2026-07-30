Жителю США после отказа в других странах вылечили позвоночник московские врачи

Специалисты Института Склифосовского удалили межпозвоночную грыжу пациенту из США, получавшему отказы в операции в других странах. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

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В департаменте рассказали, что мужчина обращался в клиники США и других стран, но не получил необходимого решения по своему случаю. Из-за усиливающейся боли он решил приехать в Москву, чтобы операцию смогли провести специалисты Института Склифосовского. После обследования пациенту диагностировали межпозвоночную грыжу, сдавливающую нервы.

Отмечается, что мужчина получил травму позвоночника несколько месяцев назад, после чего одна нога практически перестала работать, и ходить становилось все труднее.

Врачи Склифа провели малоинвазивную операцию - через небольшой разрез освободили сдавленный нерв, максимально сохранив окружающие ткани - удалили грыжу. По данным столичного депздрава, на следующий день после операции мужчина смог самостоятельно встать на ноги. Уже через два дня он был выписан в хорошем состоянии, пишет ТАСС.