 
В России и мире

За прошедшие сутки в РФ уничтожили 408 украинских БПЛА

0

Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 407 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в в период с 8:00 29 июля до 8:00 30 июля, сообщили в Минобороны РФ.

Изображение сгенерировано нейросетью

В течение дня 29 июля, в период с 8:00 до 20:00, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 29 июля до 8:00 30 июля, были уничтожены 258 БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия, Тамбовской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026