За прошедшие сутки в РФ уничтожили 408 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 407 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в в период с 8:00 29 июля до 8:00 30 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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В течение дня 29 июля, в период с 8:00 до 20:00, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 29 июля до 8:00 30 июля, были уничтожены 258 БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия, Тамбовской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей