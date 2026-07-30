Российские ученые изобрели устройство для снижения вредных выбросов

Учёные Череповецкого госуниверситета изобрели устройство, которое уменьшает вредные выбросы на промышленных предприятиях. Разработку запатентовали Николай Синицын и Арсений Сергеев.

Оборудование очищает газы от оксидов азота. Как отметили в пресс-службе вуза, похожие разработки существуют, но там требуются сложные химические реакции и большие энергозатраты. Благодаря специальной конструкции череповецким изобретателям удалось упростить механизм.

«Устройство представляет собой вертикальный корпус с входным и выходным патрубками, внутри которого размещён зернистый слой углеродсодержащего материала. Газ проходит через этот слой, и вредные оксиды азота нейтрализуются», — рассказали в ЧГУ.

В итоге изобретение снижает выброс вредных оксидов азота, экономит энергию и автоматизирует весь процесс очистки, пишет Сher-poisk.ru. Устройство уже можно использовать в теплоэнергетике, химический и нефтехимической промышленности, а также в чёрной и цветной металлургии.