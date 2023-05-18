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Мотоциклист на высокой скорости сбил пешехода в Калужской области и сбежал с места ДТП

33-летний пешеход пострадал в результате наезда мотоцикла в городе Обнинске Калужской области 13 июня.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии спасатели получили в 23:19. Водитель мотоцикла Honda на высокой скорости сбил мужчину, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После ДТП водитель бросил свой мотоцикл без номеров и сбежал, пишет портал kaluga-poisk.ru.

Очевидцы инцидента вызвали скорую медпомощь, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. По предварительной информации, у него диагностировали множественные переломы, травму живота, головы, шоковое состояние.

Личность водителя мотоцикла уже установили.