Промышленное производство выросло на 10% в России с 2021 года

Промышленное производство в России выросло на 10% по сравнению с 2021 годом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Кстати говоря, в России по сравнению с 2021 годом промышленное производство выросло — плюс 10%. А если говорить, скажем, про обрабатывающую промышленность, — плюс 21%», — сказал он в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Путин отметил, что в последние годы промышленное производство в странах Европы снизилось, «что ведет к драматическим последствиям для них, тогда как в России показатель растет». Путин также привел для сравнения пример Италии, где госдолг составляет почти 139–140%, и напомнил, что у России внешний долг — всего 2,6% ВВП, а общий государственный долг — 17,5%.

Глава государства отметил, что системные ошибки руководителей европейских стран на разных направлениях политики привели к высокому уровню внешних заимствований, пишут Известия.