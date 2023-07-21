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Нашедшего миллион рублей мужчину задержали в Москве

Полицейские задержали 27-летнего мужчину, нашедшего в Москве бесхозный сверток с миллионом рублей, сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

«Полицейские задержали "миллионера" и изъяли у него более 600 тысяч рублей, остальную частью денежных средств приезжий успел потратить. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в заявлении.

Согласно материалам дела, потерпевший находился на одной из парковок на Мантулинской улице. Он оставил на крыше своей машины сверток с деньгами, после чего отвлекся на телефонный разговор и забыл про деньги. Когда он сел в машину и уехал, деньги упали на проезжую часть, где их и подобрал подозреваемый.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).