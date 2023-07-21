В России и мире

Повисшего рогами на проводах козла спасли в Дагестане. ВИДЕО

В Дагестане спасли козла, который зацепился рогами за электрические провода при перевозке на грузовике.

Видео: РИА Новости

«Трехъярусная машина была, слишком высокая. Там провода низко расположены. Люди, которые проживают на территории нашего района, знают, что с такими машинами не стоит там ехать. Это из Левашинского района приехали к нам покупать коз, овец», — рассказал представитель администрации Чародинского района.

Как уточняет РИА Новости, инцидент произошел в селе Кутих.

По словам мужчины, животное выжило, его спустили на землю. Сейчас на месте работает ремонтная бригада — провода поднимают.