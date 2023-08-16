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В калужском подъезде мужчина пытался зарезать бывшую жену

В Калуге возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

По данным полиции, калужанка с родственницей приехала к 52-летнему бывшему супругу за оставшимися после развода вещами. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, тогда хозяин квартиры взял нож и несколько раз ударил им гостью. Не растерявшись, вторая женщина выбила нож из рук, а бдительные соседи, услышав шум в подъезде, вызвали полицию, пишет kaluga-poisk.

Оперативники задержали мужчину, а его бывшую жену на скорой доставили в больницу. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.