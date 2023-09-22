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Объект из России включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета (КФУ) включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

В рамках 45-й сессии Комитет Всемирного наследия принял решение внести астрономические обсерватории КФУ в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Предложение поддержали делегаты из Эфиопии, Замбии, Мали, Индии, Таиланда, Греции, Саудовской Аравии, Катара, Южной Африки и Нигерии, пишет «Лента.ру».

Обсерватории КФУ стали первыми астрономическими обсерваториями России, которые вошли в список объектов Всемирного наследия. Кроме того, это четвертый объект наследия в Республике Татарстан.