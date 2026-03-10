Дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова прекращено

Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова, следует из судебных материалов.

Как ранее сообщали в суде, в иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых был указан Батрутдинов, департамент просил изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии. Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, в иске речь идет об изъятии нескольких десятков гаражей. Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении агентства, ответчиками выступают 30 человек. Предварительное заседание по делу началось 18 декабря.

«Производство по гражданскому делу по исковому заявлению департамента городского имущества города Москвы... об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы, установлении суммы возмещения, прекращении обременения, прекращении права собственности, признании права собственности, установлении условий возмещения, обращении решения суда к немедленному исполнению - прекратить в части исковых требований к... Батрутдинову Т.Т. в связи с отказом истца от иска», - говорится в документе.

Уточняется, что помимо Батрутдинова, суд по тому же основанию прекратил производство по делу в отношении еще четырех ответчиков.

Согласно материалам, в отношении остальных ответчиков подготовка дела к слушанию продолжается, по ходатайству третьего лица - ООО «Специализированный застройщик "Ростокино-Русанова"» назначена судебная оценочная экспертиза в отношении всех спорных нежилых помещений, которую поручили провести экспертам ООО «ЦСЭ Основа».