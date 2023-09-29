В России и мире

Четырех мошенников задержали в Петербурге по делу о подставных авариях

Группу мошенников, которые занимались подставными авариями ради страховых выплат, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19 октября.

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования инсценировали не менее пяти аварий. Они делали это на улицах Савушкина и Туристской. Участники группы заранее повреждали кузов машины, чтобы потом изобразить ДТП. Так им удалось получить 1 млн рублей, пишет FlashNord.

Четырех фигурантов задержали. Остальных отпустили под обязательство о явке.

Сейчас следователи продолжают устанавливать дополнительные эпизоды мошенничества.