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Россиянка зарезала 4-летнего сына и пошла спать

Во Владивостоке мать зарезала своего спящего четырехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

31 октября в частном доме по улице Демьяна Бедного нашли труп ребенка с колото-резаными ранами живота. Под подозрение попала 45-летняя мать мальчика.

Следователи считают, что ночью она взяла нож и нанесла им несколько ударов в живот сыну. А после этого отравилась спать. Второй ребенок женщины выжил. Труп сына утром обнаружил муж женщины, пишет RuNews24.

Ранее женщина проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение.

Возбуждено два уголовных дела — по факту убийства и халатности медиков учреждения, где ранее лечилась женщина.