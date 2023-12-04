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МВД Эстонии выразило готовность по запросу Киева высылать военнообязанных украинцев

Эстония готова по просьбе Киева заняться поиском на своей территории и высылкой на родину военнообязанных граждан Украины. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на главу МВД республики Лаури Ляэнеметса.

«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине, - приводит гостелерадио слова министра. - В целом мы знаем, где эти люди находятся и чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии».

Хотя официального запроса от Украины на этот счет не поступало, МВД неоднократно обращалось к послу и министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости уведомлять о находящихся на территории балтийской республики беженцах, уточняет ERR. В ближайшие дни Ляэнеметс планирует внести предложение о заключении соответствующего соглашения между двумя странами, пишет ТАСС.

В настоящее время в Эстонии экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если он привлечен к уголовной ответственности.