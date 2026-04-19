В Ростове-на-Дону тигр выскочил из арены цирка

Тигр выпрыгнул из манежа во время циркового выступления в Ростове-на-Дону.

Кадр видео из соцсетей

«В момент выступления на манеже было три тигра и два дрессировщика. От зрителей его отделяла сетка, натянутая на круг, прикрепленный к конструкции под куполом либо к куполу. Внезапно круг с сеткой упал. Тигры испугались, заметались, потом один из них перепрыгнул ограждение и ринулся в зрительские ряды», — говорится в публикации.

Как отметило издание, информации о пострадавших нет. По данным 161.ru, зрителей после инцидента вывели из зала.

Представитель ГУМВД по Ростовской области в беседе с РИА Новости сообщил, что полиция организовала проверку после сообщений СМИ об инциденте. Заявлений в ведомство пока не поступало.

Сотрудники цирка отказались комментировать происшествие.