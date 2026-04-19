 
В России и мире

В Ростове-на-Дону тигр выскочил из арены цирка

0

Тигр выпрыгнул из манежа во время циркового выступления в Ростове-на-Дону.

Кадр видео из соцсетей

«В момент выступления на манеже было три тигра и два дрессировщика. От зрителей его отделяла сетка, натянутая на круг, прикрепленный к конструкции под куполом либо к куполу. Внезапно круг с сеткой упал. Тигры испугались, заметались, потом один из них перепрыгнул ограждение и ринулся в зрительские ряды», — говорится в публикации.

Как отметило издание, информации о пострадавших нет. По данным 161.ru, зрителей после инцидента вывели из зала.

Представитель ГУМВД по Ростовской области в беседе с РИА Новости сообщил, что полиция организовала проверку после сообщений СМИ об инциденте. Заявлений в ведомство пока не поступало.

Сотрудники цирка отказались комментировать происшествие.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026