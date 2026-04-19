Астроном Язев: астероид Апофис пролетит над Россией

Крупный астероид Апофис, который окажется в 32 тыс. км от Земли 13 апреля 2029 года, будет ярким, как звезды в ковше Большой Медведицы. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

«Астероид будет виден как звезда третьей звездной величины - примерно, как звезды в ковше Большой Медведицы. Это значит, объект можно будет увидеть даже невооруженным глазом, хотя в бинокль, конечно, будет лучше видно», - сказал ученый.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году. Размеры составляют около 350 м. Сближение с Землей вызывает интерес ученых, так как Апофис пройдет на небольшом для таких крупных объектов расстоянии от нашей планеты. Для наблюдений астероида вблизи запланированы миссии космических аппаратов NASA OSIRIS-APEX (находится в полете и получил новое задание после изучения астероида Бенну) и ЕКА RAMSES (планируется к запуску).

В понедельник директор НИИ ядерной физики им. Д. В. Скобельцына МГУ им. М. В. Ломоносова Эдуард Боос сообщил ТАСС, что научный центр прорабатывает реализацию уникальной миссии к Апофису. Российский малый спутник или космический аппарат должен будет сблизиться с астероидом для получения его изображений, также возможно посадка аппарата для сбора грунта. Ректор МГУ Виктор Садовничий в разговоре с ТАСС отметил важность реализации этой инициативы для прогнозирования более масштабных астероидных угроз.

