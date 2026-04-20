Ветеран ВС США застрелил семерых собственных детей

Не менее восьми детей погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Шривпорт (штат Луизиана). Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию города.

Устроивший массовую стрельбу в городе Шривпорт (штат Луизиана), унесшую жизни восьми несовершеннолетних в возрасте от 1 года до 14 лет, убил семерых собственных детей, пишет газета The New York Post.

По ее сведениям, стрелявшим оказался 31-летний ветеран ВС США Шамар Элкинс. Восьмой убитый ребенок пытался убежать, но был застрелен преступником. По информации телеканала KSLA, еще одному ребенку удалось убежать, спрыгнув с крыши.

В результате стрельбы, произошедшей утром 19 апреля, огнестрельные ранения в голову получили также две женщины, с одной из которых преступник, предположительно, состоял в отношениях. Травмы одной из пострадавших оцениваются как опасные для жизни.

После стрельбы Элкинс, как пишет The New York Post, угнал машину и попытался скрыться в соседнем городе, однако был застрелен преследовавшими его полицейскими.

Информации о причинах произошедшего пока не приводится, пишет ТАСС.