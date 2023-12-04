Умер бывший председатель Счетной палаты России

Бывший председатель Счетной палаты России Хачим Кармоков умер в возрасте 82 лет в Москве. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинской сфере.

«В ночь на 30 декабря на 83-м году жизни умер Хачим Кармоков. Смерть бывшего председателя Счетной палаты России наступила, когда он был в кругу родных и близких в своей квартире на Садовой-Кудринской улице», - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, причиной смерти Кармоков стало тяжелое заболевание.

Хачим Кармоков родился 2 мая 1941 года. Возглавлял Верховный совет Кабардино-Балкарии. 17 января 1994 года постановлением Госдумы Кармоков был назначен председателем Счетной палаты России, которую возглавлял до 2000 года. После отставки был советником нового главы Счетной палаты Сергея Степашина, затем членом Совета Федерации от парламента КБР. Награжден орденом Дружбы, медалью «В память 850-летия Москвы», почетной грамотой СФ.