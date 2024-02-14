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Посольство России сообщило, что россияне могут спокойно отдыхать в Шри-Ланке

Граждане России могут спокойно отдыхать в Шри-Ланке, им на острове ничто не угрожает. Об этом заявил корреспонденту ТАСС глава пресс-службы посольства России в этом островном государстве Герман Федоров после скандала с домогательствами сотрудников отеля в отношении двух россиянок и избиением россиянина, заступившегося за девушек.

«К нам поступают постоянные обращения в связи с инцидентом с тремя гражданами России и последовавшим за ним обращением посольства к россиянам. Я хочу отметить, что с этим инцидентом мы еще продолжим разбираться. Но россияне могут спокойно продолжать здесь свой отдых или прилетать сюда», - сказал Федоров.

Он указал, что посольство уже распространило заявление о том, что ситуация на острове стабильная и россиянам ничто не угрожает. «Никакой угрозы для граждан нашей страны в Шри-Ланке нет», - отметил Федоров.

Ранее посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину после участившихся инцидентов с российскими гражданами на острове. Заявление прозвучало после инцидента с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Южной провинции. В отношении российских гражданок, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля. За этим последовала драка с участием россиянина, находящегося в Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица, пишет ТАСС.