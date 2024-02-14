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Движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* признали экстремистским и запретили в РФ

Общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* в четверг признано экстремистским и запрещено в России, иск с требованием в Хабаровский краевой суд направила прокуратура региона, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее министерство юстиции разместило извещение о том, что рассмотрение административного дела № 3а-49/2024 по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения «Я/МЫ Сергей Фургал»* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ назначено в закрытом судебном заседании Хабаровского краевого суда на 10.00 (3.00 мск) 22 февраля, пишет РИА Новости.

«Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* сегодня признано экстремистским и запрещено в РФ», - сообщила представитель прокуратуры региона.

Она отметила, что заседание длилось более трех часов.

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Вскоре после задержания летом 2021 года хабаровского губернатора Сергея Фургала в краевом центре стали регулярно проходить протестные митинги, в том числе в рамках акции «Я/Мы Сергей Фургал»* — по аналогии с акцией в поддержку незаконно задержанного за наркотики в Москве журналиста Ивана Голунова.

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Год назад Люберецкий суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Сейчас в столичном суде слушается второе дело экс-губернатора — о хищении активов «МСП Банка».

* Запрещенная в России экстремистская организация