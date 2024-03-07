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Работу аэропорта Пулково ограничили для обеспечения безопасности

Росавиация ввела ограничения в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге с 17.00 для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, сообщает ведомство.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 17.00 МСК 10 марта (воскресенье) на работу аэропорта Пулково введены ограничения», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

По предварительным данным Telegram-канал Baza, причиной введения плана «Ковер» в Пулково стал сильный пожар на окраине Санкт-Петербурга.