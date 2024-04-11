Аванс россиян может оказаться меньше обычного из-за праздников

Аванс может быть меньше обычного, так как рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени в течение месяца. Если в промежуток между праздничными днями работник возьмет отпуск или больничный, его каникулы удлинятся, а оплата будет пересчитана.

При расчете отпуска оплата за праздничные дни не учитывается, поэтому брать в мае две недели невыгодно.

«Для наибольшей эффективности уходить в отпуск между праздниками на несколько дней», - советуют в СОЦПРОФе.

Оплата труда в праздничные дни, согласно статье 153 Трудового кодекса, вознаграждается в двукратном размере либо дополнительными выходными днями по желанию сотрудника.

Ранее, 29 марта, Роструд сообщил о шестидневной рабочей неделе в конце апреля. После этого в РФ будет подряд четыре выходных дня. Роструд уточнил, что 12 апреля в стране празднуется День космонавтики, 19 апреля — День работников государственной службы занятости населения, а 20 апреля — Национальный день донора.

В СОЦПРОФе напомнили, что в мае с учетом переноса выходных дней россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая включительно.