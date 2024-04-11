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Депутат назвал главные признаки телефонного мошенника

Если в телефонном разговоре незнакомец с явной настойчивостью и нетерпением просит вас перевести деньги на «безопасный счет» или назвать данные банковских карт, логины или пароли, то, скорее всего, это мошенник, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Существует несколько важных моментов, на которые сразу стоит обращать внимание в телефонном разговоре с незнакомым вам абонентом… Подозрения… должна вызывать любая коммуникация, в которой незнакомец затрагивает тему денег — вам предлагают, например, перевести все деньги на "безопасный счет", "крайне выгодно" инвестировать свои сбережения или заплатить небольшой взнос для участия в каком-то конкурсе или лотерее», — сказал он.

В таком случае, Немкин посоветовал сразу класть трубку – иначе «талантливые психологи, которыми нередко бывают мошенники, могут убедить даже самого бдительного человека в том, что ему срочно нужно куда-то перевести свои деньги».

Также, по словам депутата, нужно помнить, что инициатор разговора – вторая сторона, а значит «человеку точно что-то от вас нужно». Кем бы он не представился, верить сразу на слово не стоит, голову всегда стоит держать «холодной», посоветовал депутат.

«Если есть возможность самостоятельно найти контакты организации, от имени которой с вами пытаются связаться, лучше сделать это и выйти на контакт самостоятельно. Не бойтесь выглядеть глупо: в современном цифровом пространстве перестраховка – ваш лучший друг», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, никогда нельзя называть кому-либо в телефонном разговоре данные своих банковских карт, да и вообще любые логины и пароли, коды и реквизиты.

«Если банк и правда зафиксирует сомнительный платеж или перевод с вашего счета, то максимум что от вас попросят — подтвердить или отклонить операцию, и только. А вот называть конфиденциальные данные – никогда», - объяснил он.

Главная цель мошенников заключается в том, чтобы вывести человека из равновесия, заставить потерять бдительность и поверить им, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата.

«Поэтому они, скорее всего, постараются использовать эффект внезапности, будут торопить вас и внушать, что действовать нужно "прямо сейчас или будет уже поздно". Если вы чувствуете давление, трудно скрываемое нетерпение, назойливость и нервозность – также советую скорее попрощаться с таким собеседником», - заключил депутат.