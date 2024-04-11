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В Совфед поступило представление Путина о назначении главы Счетной палаты РФ

Президент России Владимир Путин инициировал назначить Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты РФ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

Согласно опубликованной информации, в Совет Федерации поступило соответствующее представление главы государства.

«Окончательное решение примет Совфед», — отмечается в публикациях.

Как сообщалось ранее, сенаторы предложили президенту РФ кандидатуры Бориса Ковальчука, Галины Изотовой и Анатолия Артамонова на должность главы Счетной палаты.

Напомним, Борис Ковальчук в марте был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ, до этого он был председателем правления энергетической компании «Интер РАО».