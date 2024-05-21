В России и мире

Президент Эстонии пригрозил России

Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени, заявил президент страны Алар Карис в интервью финскому изданию Yle.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию <…> на колени», — сказал он.

Карис добавил, что, по его мнению, переговоры по Украине возможны лишь после военного поражения России, пишет РИА Новости. При этом сейчас Киев нуждается не в военном контингенте НАТО на своей территории, а в поставках западных вооружений, заявил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени. «А как это? Пусть покажет», — сказала она.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.