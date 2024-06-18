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В Госдуме попросили Псковскую область трудоустраивать русскоязычных педагогов из Эстонии

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди») направила обращения главам некоторых российских регионов с просьбой предоставить данные о вакансиях для учителей и рассмотреть возможность разработки долгосрочной программы переселения педагогов-соотечественников. Документы есть в распоряжении ТАСС.

В адресатах указаны главы Ленинградской, Калининградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления информации о вакансиях учителей-предметников в школах вашего региона и разработки долгосрочной программы или подпрограммы переселения соотечественников в ваш регион с предоставлением возможных мер поддержки педагогам-соотечественникам», - указала Скрозникова в обращениях.

Депутат пояснила, что некоторое время назад к ней обратились соотечественники, проживающие в Эстонии, встревоженные решением местного правительства о том, что с 1 сентября 2024 года произойдет переход на эстоноязычное образование.

«В настоящее время в стране работают 1 802 учителя с недостаточным знанием эстонского языка, около 40% педагогов, владеющих языком в недостаточной степени с сентября 2024 г. будут понижены в должности или уволены. Это затронет в первую очередь русскоязычных педагогов, которые не владеют эстонским языком. <…> В то же время в наших российских школах сегодня наблюдается острый дефицит педагогических кадров. Только в 2023 г. о нехватке учителей русского языка заявило 78% опрошенных в 31 регионе, английского и других иностранных языков - 73% в 29 регионах, литературы - 60% из 24 региона, начальных классов - 53% из 21 региона, математики - 88% из 35 регионов, физики - 33% из 13 регионов», - отметила Скрозникова в обращении.

В мае она направляла обращение вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку, в котором предложила меры по поддержке переселения педагогов-соотечественников из недружественных стран в Россию. В частности, она предлагала ввести для педагогов упрощенный порядок получения российского гражданства, ставить их на учет в службы занятости населения, признавать ученые степени, звания и дипломы, полученные за границей.