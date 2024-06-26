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В России и мире

СМИ: Байдена могут отстранить от выборов президента США

30.06.2024 18:43|ПсковКомментариев: 0

На фоне неудачных для Джо Байдена предвыборных дебатов с Дональдом Трампом спонсоры Демократической партии «погрузились в глубокую тревогу», сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Некоторые из них начали обсуждать «тайные процедуры», которые помогут вывести господина Байдена из предвыборной гонки и заменить его на другого кандидата.

«Постоянно нервничающие спонсоры Демократической партии оказались сильно обеспокоены, поскольку некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах и задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки»,— говорится в публикации.

После поражения на дебатах, прошедших 27 июня, предвыборный штаб действующего президента заявил, что Байден продолжит участие в гонке.

По информации издания, некоторые из спонсоров надеются, что нынешний президент США «прозреет» и добровольно покинет предвыборную гонку. При этом наиболее позитивно настроенные спонсоры все еще ожидают последних результатов опросов, чтобы оценить масштабы последствий дебатов.

Как ранее передавало агентство Axios, Демократическая партия полагает, что Камала Харрис может стать кандидатом вместо Джо Байдена, если он решит снять свою кандидатуру. Она входит в список десяти кандидатов на замену Джо Байдену, опубликованный недавно газетой The Washington Post. По данным иностранных СМИ, нынешний президент покинет гонку, если решение о необходимости этого шага примут его близкие родственники и друзья, передает «Коммерсант».

Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа прошли 27 июня. По итогам опроса телеканала CNN, устроившего дебаты, 67% телезрителей сочли, что победил Дональд Трамп. Сам Джо Байден, комментируя свое поражение, сказал: «Я думаю, мы хорошо справились». Редакционная коллегия The New York Times призвала демократа отказаться от участия в выборах, отмечая, что на дебатах он не раз «с трудом добирался до конца предложения» и предстал как «тень великого государственного служащего».

Источник: Псковская Лента Новостей
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