В России и мире

В Госдуме рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе

Произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неделимую часть художественного замысла, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП, пишет РИА Новости. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка.

«Для произведений искусства или литературы особый режим, произведения не попадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неделимую часть художественного замысла», - сказал Крашенинников на заседании комитета.

По его словам, перечень литературы, которая будет подлежать маркировке, будет составляться Минкультом.

«В законе в основном, в большом, все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе то, что мы здесь обсуждали... не будут подпадать (под запрет пропаганды наркотиков - ред.)», - сообщил депутат.