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Россияне могут бесплатно лечиться от любых онкозаболеваний, заявил эксперт

Лечение любого онкологического заболевания для россиян проводится бесплатно в рамках программы госгарантий, заявил в интервью главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

Тарифы на лечение больных покрываются обязательным медицинским страхованием и бюджетным финансированием в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, пишет РИА Новости со ссылкой на врача.

«Для пациентов нашей страны с подтвержденным онкологическим диагнозом противоопухолевое лечение проводится в рамках программы государственных гарантий, то есть бесплатно», - сказал Андрей Каприн.

По словам Андрея Каприна, в Германии, например, лечение обходится очень дорого, в том числе и для самих немцев, вплоть до того, что они вынуждены переносить часть своей страховки внутри семьи на того, кто заболел, чтобы покрыть расходы.