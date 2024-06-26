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Как правильно избавиться от лишнего веса, объяснил специалист

Врач Москвичева: Попытки интенсивно сбросить вес могут обернуться плохим самочувствием.

Летом многие стремятся похудеть из-за жары и активного отдыха. В тёплое время года люди предпочитают носить открытую одежду, поэтому лишний вес становится заметнее. Кроме того, летом увеличивается физическая активность: люди больше гуляют, занимаются спортом и проводят время на свежем воздухе.

Александра Москвичева, врач-невролог, врач высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» ответила на самый актуальный летний вопрос о похудении: если хотим похудеть за неделю, то как и сколько килограммов можно сбросить без вреда для здоровья?

«НМИЦ терапии и профилактической медицины МЗ РФ называет оптимальным снижение веса на 0,5-1 кг в неделю. Попытки сбросить вес более интенсивно могут обернуться как минимум плохим самочувствием с головокружением, тошнотой и трудностью концентрации (так как клетки уже привыкли к определенному уровню глюкозы крови, и его резкое снижение при голодании даже до нормальных значений воспринимают как опасно низкое). Еще менее приятным результатом может стать возникновение заболеваний на фоне активации "стрессовых гормонов", "защищающих" организм от гибели при возникновении неблагоприятных условий существования (к которым относится в том числе отсутствие пищи): ухудшение состояния кожи и изменения половых гормонов (означающие для женщин сбой менструального цикла, а для мужчин — снижение либидо) — вот лишь некоторые из них», — сообщила специалист.

Обратите внимание, что при похудении важно двигаться к цели постепенно и последовательно. Не стоит стремиться к быстрым результатам, так как это может вызвать проблемы со здоровьем и даже обратный эффект, пишет RuNews24.ru. И, конечно, очень важно консультироваться со специалистами, чтобы достичь желаемого результата без вреда для здоровья.

Автор: Елена Блинова



